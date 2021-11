Tensions en Guadeloupe : quel quotidien pour les habitants ?

Dans une famille guadeloupéenne, les soirées sont désormais rythmées par les images de barrages et les dernières nouvelles de la crise sociale. "J'ai essayé d'aller voir mes parents qui habitent sur Le Gosier hier, j'avais peur", témoigne la mère de famille. Comment on est-on arrivé là ? Une question primordiale pour cette retraitée. "Il y a eu un manque de dialogue au départ et ça a abouti à ça", précise-t-elle. Dans les rayons des supermarchés, des produits commencent à manquer à cause des blocages routiers. Par précaution, certains n'hésitent pas à faire des réserves. Ce restaurant est l'un des rares du Gosier à rester ouvert jusqu'au début du couvre-feu à 18 heures. Un coup dur pour l'ensemble du secteur touristique car la haute saison a commencé il y a une semaine sur les chapeaux de roues. Maintenant, on craint une baisse de l'activité. Chaque jour, les routes sont déblayées des stigmates de la nuit passée, avec l'espoir d'une rapide sortie de crise. TF1 | Reportage J.M D'Abreu, A. Lebranchu, A. Santos