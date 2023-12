Tensions en mer Rouge : la Marine française abat deux drones

C'est ce navire de la Marine française qui a été visé samedi soir par deux attaques de drones des rebelles yéménites. Les engins survolaient la mer Rouge en provenance du Nord du Yémen. Ils ont été interceptés, puis détruits en moins de deux heures. Quelques heures auparavant, les rebelles houthis, groupe salafiste allié du Hamas et de l'Iran, menaçaient d'attaquer tous navires dans la mer Rouge en direction d'Israël. "Nous empêcherons le passage des navires de toutes nationalités. Des navires qui se dirigeront vers l'entité sioniste", a affirmé le brigadier général Yahya Saree, porte-parole militaire houthi. Il y a quelques semaines déjà, ils avaient pris d'assaut un navire marchand israélien et ses 25 membres d'équipage. Les attaques des rebelles se multiplient au large de la mer Rouge. Et ce n'est pas un hasard, c'est une zone hautement stratégique où transite 9% du trafic mondial de pétrole. L'une des plus importantes autoroutes maritimes selon les experts. Les États-Unis ont dénoncé une menace directe pour le commerce international et la sécurité maritime. TF1 | Reportage E. Despatureaux