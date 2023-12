Tentaculaire mer de plastique pour des tomates en hiver

Pourquoi trouvons-nous des tomates toute l'année à bas prix ? L'explication, c'est une immense mer de plastique, tout au sud de l'Espagne. C'est 33 000 hectares de serre agricole, trois fois la taille de Paris. En plein désert, la région est devenue le potager de l'Europe. Sous tous ces plastiques, quatre millions de tonnes de fruits et légumes sont produits chaque année. C'est la pleine saison des tomates pour une productrice. Elle les récolte plusieurs fois pendant l'hiver et nous répond sous la surveillance de son équipe de communication. "Sans ces serres de plastiques, on produirait moins", explique Loli Guillen Guillen, agricultrice. La serre n'est pas chauffée, mais le plastique lui permet de produire 40% de tomates en plus. Les efforts sont insuffisants pour un militant écologiste. Nous sommes dans la région la plus sèche d'Europe, il ne pleut qu'une vingtaine de jours par an. Des immenses bassines sont destinées à l'agriculture sont remplies d'eau de mer dessalée, mais aussi d'eau pompée directement dans le sol. TF1 | Reportage V. David, A. Exposito