Tentative de braquage par un commando armé

Le plus minutieusement possible, les enquêteurs de la police scientifique répertorient les indices laissés par les malfaiteurs. Preuve que l'attaque a été violente, il y a plus d'une dizaine de douilles. Quelques heures seulement après cette tentative de braquage, des habitants nous racontent leur réveil brutal. L'attaque a eu lieu au niveau de l'avenue Maurice Thorez, à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), peu après six heures du matin. Deux assaillants se cachent non loin de la banque et pointent des armes de guerre sur les convoyeurs à leur descente du fourgon. Des tirs sont échangés, mais heureusement, sans faire de blessés. Les convoyeurs parviennent finalement à remonter dans leur fourgon et à s'extraire du piège tendu par les assaillants. De telles attaques sont de plus en plus rares. Une enquête est ouverte. Elle a été confiée à la Brigade de répression du banditisme. Quant aux auteurs, ils sont repartis sans aucun butin. Ils sont toujours en fuite et activement recherchés. TF1 | Reportage H. Dreyfus, P. Bouffard