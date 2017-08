La tente canadienne, le compromis entre camping sauvage et confort moderne  

C’est un logement provisoire qui séduit de plus en plus les vacanciers et les campeurs. La tente canadienne, popularisée par les scouts mêle proximité avec la nature et confort moderne. De vrais matelas, de l’espace et de l’intimité, c’est le bon compromis entre esprit safari et lit douillet. Des espaces d'accueil se sont d’ailleurs spécialisés dans ce type d’hébergement, préférant l’espace et le calme à la promiscuité brillante de certains campings estivaux.