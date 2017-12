Tenues de fêtes : à chacun son style pour accueillir 2018

A deux jours du réveillon du Nouvel An, beaucoup s’attellent au choix de leurs tenues. Si certains optent pour le smoking et la robe à paillettes, d'autres préfèrent se déguiser en panda, en banane ou en hippie. Pour ceux qui sont en panne d'inspiration, la tendance des années 30 et les costumes hippie ou disco peuvent faire l'affaire. Voici quelques conseils pour être bien apprêté en mode classique ou plus déluré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.