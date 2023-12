TER annulés à la dernière minute : la galère au quotidien

Vérifier son application plusieurs fois par jour, c’est devenu un réflexe pour Sandra. Elle se plaint de voir des trains supprimés à la dernière minute et des retards quasiment quotidiens, avec à chaque fois une raison différente. Comme Sandra, ils sont nombreux à prendre le train tous les jours pour aller travailler. C’est la meilleure option pour rejoindre Bordeaux, à 40 km, quand le système fonctionne. Avec moins de trains qui circulent, les rames sont régulièrement bondées, une situation suffisamment préoccupante pour que la région réagisse. Après plusieurs avertissements, elle menace directement la SNCF de lui couper ses subventions, soit environ 80 millions d’euros par an. Pour la SNCF, les difficultés de ces derniers mois s’expliquent aussi par les fortes tempêtes de cet automne. Elles ont endommagé un quart des rames de la région, mais l’entreprise ferroviaire reconnaît que la modernisation du réseau est trop lente. Uniquement pour la ligne entre Bordeaux et Hendaye, 100 millions d’euros sont investis chaque année pour rénover la voie, soit un milliard depuis le début des travaux, il y a dix ans. En tout, le réseau de Nouvelle-Aquitaine compte plus de 3 000 km de rails. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier