TER en retard ou annulés : la galère de nombreuses communes

Les problèmes relatés par les usagers se font de plus en plus nombreux concernant les lignes régionales, notamment les TER. Ces problèmes persistent et mettent les usagers dans des situations difficiles. C'est le cas à Saint-Sulpice-Laurière, en Haute-Vienne. Non seulement les personnes âgées ont dû mal à accéder aux trains, à cause de la hauteur insuffisante des quais mais, les retards fréquents des départs et des arrivées impactent aussi le quotidien des habitants de ces régions.