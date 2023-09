TER, Intercités, bus... vers un pass illimité ?

Payer son ticket à chaque départ en train, c’est peut-être bientôt terminé. Le gouvernement souhaite mettre un pass unique : un abonnement mensuel pour prendre les transports en commun de manière illimitée. TER, bus, mais également tramway ou métros, l’idée est de copier nos voisins allemands qui, pour 49 euros par mois, peuvent voyager partout dans le pays. Il est encore trop tôt pour connaître le prix du pass français. Mais pour les usagers du quotidien, le concept sera forcément économique et écologique. Inciter à prendre les transports avec des promotions, la région Occitanie le fait déjà depuis plusieurs années. Le train est à un euro le week-end et gratuit pour les 12 à 26 ans. Depuis cet été, une application avec des tarifs dégressifs en fonction de la fréquence de voyage a été mise en place. Après 90 euros de voyage, le reste des trajets est gratuit. Pour mettre en place un abonnement à l’échelle nationale, toutes les régions devraient se mettre d’accord. Ce n’est pas gagné selon une fédération d’usagers, d’autant plus que les transports ne dépendent pas des mêmes structures. Pour les transports urbains, les villes et les métropoles devront aussi s’adapter. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia