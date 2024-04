TER : la ponctualité s’améliore-t-elle ?

Une fois de plus, Garance ne rentrera pas chez elle à l’heure. Elle vient de l’apprendre. La jeune femme est habituée à ces retards sur son train, trop fréquents à son goût. L’objet de sa colère : le TER, très emprunté par les Bordelais, pour aller boire l’apéritif, oui, mais surtout pour se rendre au travail. Durée du retard en moyenne : 20 minutes. Disons-le : ici, la SNCF n’est pas réputée pour sa ponctualité. Les voyageurs ont encore en tête l’année 2023. Souvenez-vous : les tempêtes à répétition avaient causé près de 800 retards sur les lignes TER Nouvelle-Aquitaine. Une grève locale avait envenimé la situation. La région avait alors menacé de couper les subventions. C’était il y a trois mois. La menace n’a pas été mise à exécution. Et pour cause, depuis, la région est formelle : ça va mieux. Pour le voyageur, c’est peut-être difficile à remarquer. Alors, comment faire arriver encore plus de trains à l’heure ? La solution se trouve peut-être en Normandie. En 2019, huit TER normands sur dix arrivaient à l’heure. En 2023, presque dix trains sur dix. Du matériel neuf et un entretien régulier, voilà ce qu’il faut pour que les trains arrivent à l’heure. Pour y parvenir, la région Normandie a investi deux milliards d’euros. TF1 | Reportage G. Bertrand, I. Zabala, T. Vartanian