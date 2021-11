TER : les cheminots en grève dans plusieurs régions

Gare et quais sont quasi déserts ce lundi matin à Reims (Marne). Comme annoncé, le mouvement de grève a été très suivi en Champagne : uniquement un TER sur cinq en circulation. Seuls les voyageurs qui n’étaient pas informés se retrouvent à patienter, parfois plusieurs heures. C’est la CGT qui a lancé le mouvement. Il touchera différentes régions durant toute la semaine. Une journée de grève pour dénoncer des conditions de plus en plus difficiles en raison du manque de personnel et de matériels. Pour les cheminots, ces conditions de travail qui se dégradent impactent directement le service. Certains voyageurs que nous avons rencontrés l’ont aussi constaté : "Les trains sont bondés, c’est vrai. Il y a très peu de places" ; "Les ouvriers font le travail de deux personnes. Tous ceux qui partent en retraite ne sont pas remplacés". Le mouvement de grève concerne uniquement les TER pour alerter les élus régionaux qui en sont responsables. Tous les TGV fonctionnent donc normalement.