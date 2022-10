TER : les ratés d'une ligne maudite

Dans la gare de Bedous (Pyrénées-Atlantiques), à sept heures du matin, le train pour Pau démarre avec seulement quatre passagers à bord. "Il y a rarement du monde jusqu'à Oloron. Franchement, on est rarement plus de cinq", rapporte une passagère. Ce matin-là, Anne finit même par rebrousser chemin. La ligne cumule les problèmes. Pourtant, entièrement rénovée en 2016 après 40 ans d'inactivité, la portion Oloron-Bedous a coûté 100 millions d'euros à la région pour seulement 25 kilomètres de voies ferrées. Alors forcément, ce train divise les habitants. "Il n'est pas fréquenté comme il devrait pour qu'il soit un peu rentable ou utile", explique un habitant. Pourquoi la ligne est-elle boudée alors qu'elle pourrait désenclaver cette vallée montagneuse ? Pour les salariés d'une usine, ce sont les horaires qui posent problème. Avec seulement quatre allers-retours chaque jour, il est difficile de fidéliser les usagers. La SNCF et la région Nouvelle-Aquitaine se renvoient la balle. Le conseil régional dit avoir entendu les réclamations. TF1 | Reportage V. David, M. Larradet