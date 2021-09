TER Nice-Marseille : la région propose d'écarter la SNCF, une première

Le TER Nice-Marseille a été en retard de deux heures dix minutes ce mercredi matin. C'est presque la routine pour les usagers. Mais avec l'arrivée possible d'un nouvel opérateur Transdev à la place de la SNCF, certains voyageurs croient désormais à une amélioration du service. Alors les vœux des usagers seront-ils exhaussés ? Transdev promet d'ores et déjà de doubler le trafic actuel sur la ligne de sept à quatorze allers et retours par jour dès 2025. Les prix devraient rester inchangés, puisque la région devra toujours les valider. De plus, l'opérateur promet 250 millions d'euros d'investissement. Mais certains usagers restent sceptiques. Dans l'Hexagone, l'unique exemple se trouve en Bretagne, sur la ligne TER Carhaix-Paimpol. Ici, la principale différence avec la SNCF, c'est que les 55 agents sont polyvalents. Ils assurent à la fois le contrôle des billets, le nettoyage, la maintenance ainsi que la sécurité. Autre détail, mais qui a de l'importance : aucun jour de grève n'a été observé dans la région.