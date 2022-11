TER : prix en hausse pour un service en baisse ?

À partir du 1er janvier en Rhône-Alpes, les trains du quotidien coûteront plus cher, entre un et deux euros d'augmentation par billet de TER. "Ce n'est pas normal puisqu'on nous incite justement à prendre le plus possible les transports en commun et là, on augmente les prix", explique une usagère. Les voyageurs occasionnels paieront 8% plus cher. Pour les abonnés qui prennent le train tous les jours, la hausse sera limitée à 3%, mais pour cet usager, c'est déjà trop. C'est le même constat pour une étudiante qui prend le TER chaque semaine. Des prix plus élevés et un service qui se dégrade. Ce mercredi matin, nous avons constaté que les TER affichent des retards qui sont entre cinq et 35 minutes. Du côté de la région, les élus affirment que cette hausse est inéluctable. Ils promettent que la fréquence et la vitesse des trains ne seront pas réduites. Pour inciter malgré tout les Français à prendre le train, le gouvernement envisage la mise en place d'un chèque transport pour les plus modestes. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys