Terrain de sport avoisinant, quels sont mes droits pour faire diminuer les nuisances sonores ? Le 13H à vos côtés

Terrain de sport avoisinant, quels sont mes droits pour faire diminuer les nuisances sonores ?

Daniel habite à côté d'un terrain multisports. Il a acheté sa maison après que le City Stade ait été construit. Plus fréquenté qu'auparavant, les nuisances sonores sont devenues de plus en plus présentes. Quels sont ses droits pour faire diminuer ces tapages, et quel type d'action est-il possible de lancer dans ce genre de situation ? Cet équipement est un ouvrage public, il ne s'agira donc pas d'une action pour trouble anormal de voisinage. C'est contre la mairie que Daniel va devoir se retourner. Dans un premier cas, il peut mettre en demeure la mairie par lettre recommandée en lui demandant d'agir pour réduire les nuisances. Comme le maire est le garant de la tranquillité publique, il pourra par exemple prendre un arrêté municipal pour fixer des horaires d'utilisation du terrain, installer un mur anti-bruit, ou encore une haie pour améliorer le quotidien de Daniel et des autres riverains. Si la mairie ne réagit pas, Daniel pourra engager la responsabilité de la mairie devant le tribunal administratif. Il devra prouver un "trouble anormal et spécial". Concernant les nuisances sonores, celles-ci doivent être continues, soit intervenir régulièrement, ou alors d'être d'une intensité très élevée. Pour le prouver, rien de plus simple : des vidéos pour montrer ces nuisances, ou alors un commissaire de justice qui pourrait venir constater lui-même ces tapages. T. Coiffier