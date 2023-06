Terrains de jeux : la nouvelle passion des villages

À Moult-Chicheboville, une commune du Calvados, il n'y a pas de collège ni de piscine, mais un city stade flambant neuf avec de quoi jouer au basket ou au football. Cet équipement a coûté 140 000 euros, financé grâce à des subventions. Un investissement nécessaire, car sur les 3 500 habitants de la commune, plus de 1 300 ont moins de 20 ans. Un argument supplémentaire pour que des familles s'installent. L'investissement intéresse les plus petites communes malgré le manque de moyens. C'est le cas de Louvigny. Ce city stade d'occasion a été acheté à une autre commune pour 12 000 euros seulement. Une stratégie pour élargir l'offre d'équipement de la ville. Dans un an, un complexe de glisse, avec notamment un skatepark, sera construit ici, mais pas seulement. C'est aussi l'objectif à Brémontier-Merval (Seine-Maritime). Le city stade est en place depuis des années. Cela a permis de rajeunir la population. Les subventions financent entre 60 et 80% de la facture totale. Pour ces communes, l'enjeu est double : ne pas perdre d'habitants et remettre de la vie dans les villages. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon