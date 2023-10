Terrains : qui fixe les limites avec mon voisin ? Le 13H à vos côtés

Souvent, des problèmes apparaissent car il est difficile de connaître les limites entre deux terrains. Alors, comment on détermine cela ? Il y a une opération importante dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle le bornage. Cette opération est réalisée par un géomètre expert. Elle permet de fixer la limite exacte entre votre terrain et celui de votre voisin. Pour cela, le géomètre se base à la fois sur le plan cadastral, le titre de propriété et il place des repères. Le bornage peut être demandé par tout propriétaire. Si tout le monde est d'accord, c'est un bornage à l'amiable. Si l'une des deux parties s'y oppose, le juge va rendre le bornage obligatoire parce qu'on ne peut pas s'y opposer si l'un des deux le demande. Dans le cas de Carole, la haie existe depuis plus de 30 ans et c'est un détail important. En droit français, il y a une notion fondamentale qui s'appelle la "prescription acquisitive". C'est un moyen d'acquérir un bien par l'effet simple d'une possession d'au moins 30 ans. T. Coiffier