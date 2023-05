Terrasses, ce petit plaisir qu’on adore

La terrasse, c'est un lieu incontournable de la vie des Français. Au point que certains en sont devenus des spécialistes au fil des années. Pour un couple venu du Nord, pas question d'en rater une miette à Cassis (Bouches-du-Rhône). Le petit-déjeuner est copieux. "De quoi tenir jusqu'à treize heures", lance un client avec humour. Et peut-être même un peu plus longtemps, car selon un serveur, certains y passent du temps. De quoi souvent faire grimper l'addition. Mais qu'importe, l'attachement des Français pour leurs terrasses ne cesse de progresser : plus 3% pour cette année. Et ce ne sont pas les habitués qui vont faire baisser les chiffres. Car la terrasse, c'est un endroit où l'on vient faire une pause, une respiration. D'après une étude, neuf Français sur dix vont fréquenter des terrasses cette année. Et visiblement, selon une touriste suisse, le phénomène gagne aussi du terrain à l'étranger. On peut même sans doute parler d'un patrimoine culturel. Le symbole d'un art de vivre à la française qui a, sans doute, encore de beaux jours devant lui. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P. Amar