Terre de Roquefort

Il faut descendre sous ces immenses amas de pierres pour découvrir leur secret. Sous terre, des milliers de fromages choyés par leurs maîtres affineurs. Pour obtenir cette couleur bleue, mais aussi son goût caractéristique, le Roquefort doit rester ici quatorze jours. Dans chaque cave, des portes mystérieuses renferment le secret de l'affinage du Roquefort : des fleurines, des failles naturelles pour faire varier la température et l'humidité. Roquefort est ainsi devenu le réfrigérateur naturel le plus grand du monde. Le savoir-faire est ancestral. Pourtant, près de 100 ans après son appellation, le Roquefort est loin d'être démodé. Dans l'Aveyron, des chefs cuisiniers, comme Cécile Cammas, ont choisi de le sublimer. La recette du jour est des plus insolites : un tiramisu au Roquefort. Son secret, l'équilibre des goûts. Son caractère, le Roquefort le tient d'une des richesses de son territoire : le lait de brebis. Près de 3 000 éleveurs répartis sur six départements vivent grâce à la production de ce fromage. L'appellation d'origine protégée "Roquefort" fêtera ses 100 ans en 2025. Entre héritage et avenir, le roquefort est devenu l'emblème de tout un territoire. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia