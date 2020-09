Test de dépistage du coronavirus : des laboratoires débordés et des délais qui s'allongent

Depuis la rentrée, le nombre de tests de Covid-19 a été multiplié par trois. Les laboratoires se trouvent ainsi débordés, si bien que les délais pour avoir les résultats deviennent de plus en plus longs. Selon un laboratoire dans les Hauts-de-Seine, hormis un approvisionnement en machines et réactifs, le manque de ressources humaines expliquerait également cette difficulté. Ils ont en effet besoin davantage de personnel.