Test obligatoire pour se rendre en Allemagne : un casse-tête pour les Mosellans

Entre la Moselle et l'Allemagne, les files d'attente sont interminables. Pour cause, le test négatif pour passer la frontière est désormais obligatoire. Une situation qui met en colère les travailleurs transfrontaliers. En effet, cette nouvelle contrainte est pour eux synonyme de galère quotidienne. À Forbach (Moselle) ce mardi, il était à peine six heures, mais nombreux ont déjà fait la queue. Les frontaliers viennent se faire tester avant le travail. "C'est désolant, c'est affreux qu'on nous traite comme ça", s'est indignée une Mosellane. Les tests imposés par l'Allemagne sont mal compris dans cette région frontalière où Français et Allemands vivent et travaillent ensemble. Les files d'attente s'observent également devant les officines. Pourtant, l'obligation de présenter un test de dépistage de moins de deux jours n'est pas la seule nouvelle difficulté pour les 20 000 travailleurs frontaliers. Depuis ce jour, les bus, tram et TER ne circulent plus entre les deux pays.