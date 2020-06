Test salivaire de dépistage du Covid-19 : une première mondiale "made in Montpellier"

Détecter rapidement le Covid-19 grâce à la salive, c'est le pari des chercheurs montpelliérains qui ont développé un test simple à réaliser avec quelques gouttes seulement. Seuls les appareils chauffants sont les machines nécessaires à ce nouveau dépistage. Après une heure à 65°C, les réactifs chimiques agissent en présence du coronavirus. Aussi efficace que les prélèvements nasaux, ce test sera commercialisé via les professionnels de santé d'ici quelques jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.