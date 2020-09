Tests Covid-19 : les labos d'analyses débordés

Depuis la rentrée, les tests de dépistage au coronavirus ont fortement augmenté. A Strasbourg (Bas-Rhin), les laboratoires d'analyses sont pris d'assaut et croulent sous les demandes de test. Face à cet afflux, ils ont dû s'adapter : augmentation de l'amplitude horaire, embauche, travail le week-end... Certains ont même investi des centaines de milliers d'euros dans des robots d'analyse. Dans la région, des laboratoires ont lancé des appels à candidatures pour renforcer les équipes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.