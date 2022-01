Nouvelle semaine de ruée sur les tests Covid

Ce lundi matin, la file s'allonge devant les laboratoires et les pharmacies, avant même l'ouverture. "On a déjà fait deux pharmacies, c'est pareil. Elles sont pleines" ; "C'est le chaos total, parce que je n'ai pas envie d'attendre" ; "En cinq minutes, ça s'est doublé, voire triplé. Il est hors de question de sortir de la file", lancent certains. Le variant Omicron et les protocoles dans les écoles ont fait grimper le nombre de tests : dix millions la semaine dernière, un record. Dans un laboratoire, plus de 300 personnes se font dépister chaque jour. La situation devient plus difficile à gérer aujourd'hui, car une infirmière vient d'être diagnostiquée positive au Covid. Pour soulager les lieux de dépistage, le gouvernement devrait ouvrir de nouveaux centres et faire appel à des étudiants en biologie. Mais ce n'est pas très convaincant pour Jean-Marc Breton, biologiste médical, pour qui la solution est de mettre en place de nouveaux critères. "Il faut prioriser les tests sur les personnes symptomatiques et les cas contacts", propose-t-il. TF1 | Reportage M. Stiti, F. Petit