Tests Covid payants à partir du 15 octobre : ce qu’en pensent les Français

C'est un geste pour lequel les patients devront bientôt payer : au moins 22 euros pour un test antigénique en pharmacie et jusqu'à 44 euros pour un PCR. "Le prix des tests peut m'inciter à faire le vaccin", argue ce patient. Encourager la vaccination, c'est justement l'un des objectifs. Les tests resteront gratuits pour les personnes vaccinées, mineures ou munies d'une prescription médicale. Les prix, jugés élevés, font débat. Car le but est aussi de réduire drastiquement le nombre de tests de confort. "Je trouve que c'est normal. A un moment ou à un autre, il faut les faire payer", "Je trouve le prix excessif et j'espère vraiment que ça va avoir cet effet dissuasif et que les gens vont passer à l'acte", lancent des passants. Ce pharmacien réalisait jusqu'ici une cinquantaine de tests par jour. La fin de la gratuité, il l'attendait. "Il était temps parce qu'il y avait des gens qui abusaient", raconte-t-il. Le syndicat des biologistes attend une baisse de 80% du nombre de tests à partir du moment où ils seront payants le 15 octobre.