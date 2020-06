Tests dans 32 communes d'Île-de-France : allez-vous vous faire tester ?

L'Agence régionale de santé a retenu 32 communes d'Île-de-France, dont Nanterre (Hauts-de-Seine), pour mener des dépistages du coronavirus à grande échelle. Le choix s'est arrêté sur les localités qui ont des taux de positivité élevés et celles où les habitants se font le moins dépister. Quant au test, il se fera en deux temps : un test PCR puis un test sanguin si le premier est positif. L'objectif de cette initiative est d'identifier les foyers dormants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français