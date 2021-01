Tests dans les établissements scolaires : où en est la campagne ?

La politique actuelle pour les tests Covid dans les établissements scolaires précise que le personnel serait la priorité. En effet, les professeurs et les agents volontaires peuvent se faire dépister sur leur lieu de travail. Depuis le premier décembre, six équipes mobiles se déplacent dans l'académie de Besançon. Pour l'instant, les élèves ne sont pas encore concernés, sauf en cas de cluster. Pour Agnès Albersammer, professeur de mathématiques, il faudrait les inclure dans le dispositif. Il y a deux mois, le gouvernement a annoncé un objectif d'un million de tests de dépistage du Covid. A Montbéliard (Doubs), les habitants sont plutôt favorables à l'idée de tester les élèves. En ce qui concerne les mesures pour ces derniers, en cas de symptômes, ils sont invités à se confiner et à se faire tester en pharmacie ou en laboratoire. Le dispositif devra-t-il être élargi ?