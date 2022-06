Tetra Pak investit 100 millions d’euros dans son usine de Châteaubriant

L'usine est en pleine expansion. L'entreprise d'emballage alimentaire Tetrapack a choisi le site de Châteaubriant (Loire-Atlantique) pour produire ses nouveaux bouchons. Environ 100 millions d'euros y ont été investis. L'usine française a été retenue pour son espace encore disponible. Près de 30 emplois devraient encore être créés. En attendant, les salariés mettent les bouchées doubles. "Une entreprise qui investit est une entreprise qui vit. Quand Tetrapack a investi une certaine somme pour les 30 nouvelles presses, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde", lance Vincent Guerrault, technicien de production. C'est aussi une bonne nouvelle pour la commune de Châteaubriant et pour ses commerçants qui bénéficient de ce dynamisme. Les habitants, eux, sont ravis de voir cet employeur historique rester, car il participe au rayonnement de leur ville. "On est à 60 km des grandes villes donc c'est une bonne nouvelle que les jeunes restent ici", confie l'un d'entre eux. L'usine a remporté la mise face à d'autres sites européens de l'entreprise. L'Hexagone continue d’être attractive. En 2021, elle a compté plus de 1 200 projets d'investissements étrangers. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche