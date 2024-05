Textile, plastique... ils révolutionnent le recyclage

Dans ce container, des vêtements en polyester, une matière plastique que l'on peut maintenant recycler à l'infini. Le polyester, ou PET en langage scientifique, est récupéré dans les vêtements déchiquetés et broyés à Clermont-Ferrand. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, seulement 9% du plastique peut être recyclé. Alors, pendant plus de 20 ans, des chercheurs ont planché sur le sujet. Le PET ou polyester est mélangé avec une formule magique permettant de recycler à l'infini la matière plastique. La formule magique, c'est un enzyme. Pendant 24 heures, ce dernier fonctionne comme un petit ciseau pour séparer les constituants en deux groupes distincts. À la fin de la chaîne de production, on retrouve deux éléments : le liquide et la poudre, qui une fois assemblés, reforment du plastique. Si la production n'en est pour l'heure qu'à la phase de test, la première usine est en cours de construction et devrait être opérationnelle en 2025. Une innovation prometteuse et une première mondiale grâce à laquelle il sera possible de recycler plus de 60% des produits en plastique d'ici 40 ans. TF1 | Reportage C. Emeriau, P. Delannes