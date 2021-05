TF1-M6 : pourquoi ce rapprochement ?

En unissant leurs forces, les groupes TF1 et M6 veulent devenir un champion français de la télé, de la radio et du digital. La puissance des journaux télévisés de TF1, des émissions phares "Koh-Lanta" ou "The Voice" seront alliés aux divertissements à succès de M6 de "Top Chef" à "L'Amour est dans le pré". Sur vos téléviseurs, rien ne changera. La 1 et la 6 garderont leur place. Le nouveau groupe deviendrait le quatrième plus gros média européen en chiffre d'affaires, avec 3,4 milliards d'euros. L'objectif est de peser face aux géants américains Netflix, Walt Disney ou encore Facebook. Selon François Lenglet, spécialiste économie de TF1, l'avantage de la fusion est de permettre de produire moins cher. Les discussions devraient durer 18 mois. Si elles aboutissent, le groupe Bouygues devient alors l'actionnaire majoritaire du nouvel ensemble. Mais il faudra obtenir le feu vert de l'Autorité de la concurrence sur deux points : la publicité et le nombre de chaînes possédées par le nouveau groupe.