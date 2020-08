TGV bloqués : le trafic reprend peu à peu ce lundi

La nuit à la gare d'Hendaye a été très mouvementée dimanche dernier. Mais pour les nombreux voyageurs bloqués dans les trains, le calvaire a enfin pris fin ce lundi matin. Ils ont pu rejoindre Bordeaux où ils pourront prendre des trains en direction de la capitale. Pour autant, le trafic n'est pas tout à fait rentré dans l'ordre. La panne électrique dans le secteur de Dax est toujours en cours de réparation. Il n'y aura donc pas de train entre Bordeaux et Hendaye ni entre Bordeaux et Tarbes.