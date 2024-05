TGV immobilisé : 480 passagers ont passé la nuit dans une mairie

Il est 8h19 ce samedi matin lorsque le TGV Francfort-Paris quitte enfin Forbach. Il n’aurait jamais dû s’y arrêter. Les 480 passagers ont encore du mal à y croire. Il était censé arriver dans la capitale française hier à 16h52, mais le vent et la pluie ont fait tomber des branches sur les caténaires, immobilisant le train en pleine campagne durant huit heures, sans électricité ni informations. À 23h, c’est un TER qui est envoyé pour remorquer le TGV jusqu’à la gare de Forbach. Les 480 passagers sont débarqués, car l’alerte rouge météo sur la Moselle empêche un rapatriement par bus et ralentit les travaux. "C’était très dur", nous confie un passager allemand. Et ce n’est pas fini, car il leur faut encore marcher jusqu’à la mairie de Forbach. Toutes les salles y sont réquisitionnées pour pouvoir manger et se reposer, en essayant de rester positifs. Plus de 20h après leur départ, les passagers du Francfort-Paris sont arrivés en fin de matinée. Ils ne devraient pas avoir de souci pour se faire rembourser leurs billets. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly