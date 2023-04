Thé dansant dans la boite de nuit

Bal musette le jour et discothèque la nuit. Samedi, la boîte était pleine à craquer. Quelques heures plus tard, le DJ a été remplacé par un orchestre et les danseurs ont un peu plus de cheveux blancs. Peu importe l’âge, ils partagent tous la même passion : le plaisir de danser. Sur la piste, en plein après-midi, les rapprochements se font. "Ça restera toujours un lieu magique. Chacun y retrouve la magie qu’il souhaite pour son âge", confie cet homme. À cause du Covid, les thés dansants de Cahors ont fermé. Les anciens devaient faire 60 kilomètres pour un tango ou une valse. Gérald, le patron de la boîte de nuit, a accepté d’ouvrir son établissement de dimanche après-midi par mois aux jus de fruit et cakes pour remplacer les bouteilles d’alcool. Les spots ont été adaptés. Pour l’occasion, ils se sont mis sur leur trente-et-un. Il y a 50 ans, certains venaient danser dans cette même discothèque la nuit. Danser, s’aimer, retrouver ses amis, qu’ils aient 20 ans ou 70 ans… tous partagent les mêmes envies. TF1 | Reportage P. Mislanghe, F. Guinle