The show must go on : des concerts et spectacles proposés en streaming

Liane Foly espérait retrouver son public en salle, mais les fauteuils resteront vides mercredi. Malgré tout, elle chantera sur scène le jour de son anniversaire. Le concert sera diffusé en direct sur Internet. Face à la fermeture des salles de spectacle, de plus en plus d'artistes choisissent le streaming. Si le public ne vient pas en salle, la salle ira à lui. Voilà ce qu'a pensé le magicien Éric Antoine dès le premier confinement au mois de mars. Un dispositif technique et des tours de magie spécialement conçus pour le spectacle intitulé "Connexions" sont été mis en place. Deux représentations par jour, 25 euros par foyer, en visioconférence... tel est le mode de fonctionnement du dispositif. À Paris, les artistes et les salariés du cabaret "Don Camilo" ont créé bénévolement "Couvre Pas Mon Feu". Il s'agit d'une émission humoristique diffusée sur Internet. Les besoins sont ainsi comblés en partie grâce à Internet. Les salles, elles, resteront fermées au moins jusqu'au 7 janvier.