The Voice Kids 2019 : après sa victoire, Soan rentre à La Réunion

En rentrant chez lui à La Réunion, Soan a été accueilli par des centaines de personnes. Ce 29 octobre 2019, pour son retour au collège, une haie d'honneur s'est improvisée. Pour rappel, il a remporté la finale de The Voice Kids 2019. Il a séduit le public en interprétant une chanson de Daniel Balavoine. Après cette victoire, il espère signer un contrat avec une maison de disques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.