The Voice Kids 3 : Evan et Marco sortent leur premier album

Evan et Marco ont participé au concours de chant The Voice Kids 3, ils viennent de sortir leur tout premier album. Après le concours de chant, ils sont devenus inséparables et se retrouvent pour enregistrer douze titres en studio. Des reprises, des chansons inédites mais aussi des chansons intimistes ont aussi été enregistrées comme "le boxer" réalisée en collaboration avec le chanteur Soprano. Evan vit en France, Marco au Portugal, ils se retrouvent régulièrement sur les réseaux sociaux et sur scène. Ce duo original espére à travers son répertoire toucher toutes les générations.