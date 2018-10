The Voice Kids : Julia va sortir son premier album

Révélée en 2015 dans The Voice Kids, Julia a fait un sacré bout de chemin depuis, malgré le fait qu'elle n'ait pas gagné la compétition. La jeune fille est d'ailleurs devenue la protégée de Mylène Farmer. Cette dernière, fascinée par le talent de Julia, décide de produire son premier album. La chanteuse a d'ailleurs composé avec Laurent Boutonnat le premier single de celui-ci intitulé "S.E.X.T.O". Quant au clip, c'est Alizée qui signe la chorégraphie. Passionnée par son nouveau travail, Julia envisage déjà de monter sur scène. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.