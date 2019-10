The Voice Kids : "On chante le Maloya à toutes les sauces et ça permet de partager des émotions", Soan Arhimann

Son timbre vocal et la façon dont il a interprété le Maloya ont fait l'unanimité chez les membres du jury lors des auditions à l'aveugle de la sixième édition de "The Voice Kids". Il s'agit du Réunionnais Soan Arhimann, qui est devenu depuis une "icône" à Saint-André. À seulement douze ans, celui-ci fait la fierté de toute l'île de La Réunion. Malgré cette notoriété récente, il reste simple grâce à sa famille. Cela ne l’empêche pas pour autant de rêver d'aller loin dans cette aventure musicale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.