The Voice : les quatre finalistes déterminés à faire le show

La finale de The Voice, un événement très attendu par les téléspectateurs, sera diffusée sur TF1 samedi soir. Comme la demi-finale, le spectacle se déroulera sans public, dans une ambiance très détendue et avec de prestigieux invités. En coulisses, chacun porte un masque et les gestes barrières sont respectés. Sur scène, les quatre finalistes vont tout donner. Même si l'émission a été enregistrée, la dernière partie sera en direct pour les votes du public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.