The Voice : ultimes répétitions avant la finale

Elle est la benjamine de cette saison, après The Voice Kids, Nour entre dans la cour des grands. Ce samedi, elle chantera devant plusieurs millions de téléspectateurs à seulement seize ans. Mister Mat, lui, s’attaque à un monument de la chanson française. Même après plus de 700 concerts, c’est un stress supplémentaire. En coulisses, Caroline Costa enfile sa première tenue de scène. Le plus important est de correspondre à sa chanson interprétée, une mélodie d’amour, mélancolique. Un peu plus loin à l’atelier décor, l’heure est au dernier détail de peinture. À deux pas d’un studio télé, le regard s’attarde sur ce véhicule. "Il faut être très réactifs, débrouillard. Vous voyez, on peut se retrouver avec une demande d'une voiture coupée en deux", confie le chef décorateur. Au total, 350 personnes s’activent. D’ailleurs, sur le plateau, dernière répétition aussi pour Loris. Le rappeur qui a été sauvé in extremis depuis le début de l’aventure. Mais aussi pour Vike qui est un candidat tout en charme et discrétion. TF1 | Reportage C. Ebrel, X. Boucher