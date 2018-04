Le théâtre à l'italienne de Bar-le-Duc, sélectionné pour le loto du patrimoine

Stéphane Bern l'avait annoncé, 250 sites emblématiques du pays seront restaurés en priorité. Les travaux de rénovation de ces derniers seront en partie financés par le loto du patrimoine organisé en septembre. Et quatorze d'entre eux viennent d'être sélectionnés pour figurer sur les tickets de jeu. Parmi eux, on retrouve le théâtre à l'italienne de Bar-le-Duc, qui représentera la Meuse. Une nouvelle qui ravit les habitants puisque l'édifice a été laissé à l'abandon pendant plus de 40 ans. C'est en 2015 que trois bénévoles ont décidé de le rénover. Ils sont aujourd'hui une centaine sur le projet. En tout, les travaux sont estimés à un million d'euros. Près de 130 000 ont été récoltés en trois ans. L'aide venant du loto du patrimoine est donc indispensable. Du coup, les Meusiens comptent participer en masse pour remettre sur pied ce patrimoine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.