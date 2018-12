Théâtre : "Boeing Boeing" fait son retour

"Boeing Boeing" est une pièce mythique de Marc Camoletti présentée dans l’émission "Au théâtre ce soir" en 1970. Elle fait son retour au théâtre Daunou, à Paris. Dans cette comédie, on retrouve sur scène Frank Lebœuf, champion du monde de football. Il joue le rôle d'un homme dont les trois fiancées sont toutes des hôtesses de l'air et ne sont pas censées se croiser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.