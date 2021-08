Théâtre de la Renaissance : "Espèces menacées" fait salle comble

Un simple échange de mallette, et ce comptable se retrouve avec sept millions d'euros. Laurent Ournac interprète Yvon, le personnage principal de la pièce "Espèces menacées". Un retour au théâtre pour le comédien qui incarne Tom depuis douze ans, dans la série "Camping paradis". "J'ai la chance dans mon travail d'entamer à long terme le personnage de Tom puis de venir de temps en temps comme ça m'amuser et créer un personnage comme celui d'Yvon qui est très éloigné du personnage de Tom", raconte le comédien. La plupart des acteurs se sont déjà rencontré sur le tournage de "Camping paradis". Une complicité qui n'échappe à personne. Cette pièce est une boucle sans fin de petits mensonges, quiproquos et rebondissements. "On est obligé de rire. C'est une mécanique très précise et très huilée", affirme Arnaud Gidoin. Le public est conquis. Même en plein mois d'août, la pièce fait salle comble. "Espèces menacées" se jouera jusqu'au 11 septembre à Paris.