Théâtre : les confidences d'Arnaud Ducret sur ses débuts

Six ans qu'Arnaud Ducret n'était pas monté sur scène et nos habitudes ont changé depuis. Marié il y a quelques mois, il tenait ce jour-là à faire visiter le théâtre de ses débuts à Claire, sa femme. C'est le plus petit théâtre de Paris. À son arrivée, c'est la surprise : une affiche de son premier spectacle. "Ça fait quelque chose de voir le chemin parcouru. C'est super", affirme son épouse. Ici, ce sont seize mètres carrés pour une vingtaine de places. À la régie, Mélissa gère tout toute seule. "C'était mon premier spectacle. Je n'ai jamais eu aussi peur que quand j'ai démarré ici. Je conseille vraiment à tous les artistes qui veulent débuter de venir dans ce genre de petite salle", explique Arnaud Ducret. Devenu très populaire, Arnaud Ducret joue désormais devant des milliers de spectateurs. "Dans ce métier, tout est faisable ... Je me retrouve à travailler avec Didier Bourdon, avec JoeyStarr", témoigne-t-il. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez