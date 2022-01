Thermalisme : le retour des curistes

Bouger, découvrir ou retrouver les sensations de l'eau thermale, ces curistes attendaient ça avec impatience. "Nous avons commencé le lundi 10 janvier avec mon mari et déjà, on se sent mieux. C'est incroyable. Les douleurs disparaissent", confie l'un d'entre eux. La saison est lancée dans les thermes de Saint-Paul-lès-Dax (Landes). Pandémie oblige, ils n'avaient pu rouvrir qu'au printemps l'an dernier. Alors cette année, Véronique retrouve sa cure hivernale avec soulagement. De son côté, Philippe est le premier à l'eau. Après de longs mois d'attente, il ne perd pas une minute de sa cure. "L'année où je n'ai pas pu faire de cure, j'ai ressenti un manque et je me suis rendu compte que je prenais plus d'antalgiques que d'habitude", lance le curiste. Pour leur part, les professionnels respirent aussi. Cet établissement a perdu la moitié de son activité en 2021, mais 2022 pourra être l'année de la reprise. Ici, les cures sont possibles toute l'année. Il est obligatoire d'être vacciné ou de présenter un test négatif pour s'y inscrire. TF1 | Reportage V. David, F. Thommen