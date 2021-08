Thés dansants : quelles règles et quelle ambiance sur la piste ?

Esquisser quelques pas et se prendre enfin dans les bras, Michèle, 80 ans, étrenne ses nouvelles chaussures à paillettes. Une paire faite sur-mesure tout spécialement pendant le confinement. Après seize mois privés de dance floor, les retraités ne quittent pas ou presque le parquet. Danser, c'est la bouffée d'oxygène qui leur manquait. Musette, Paso doble, Madison... ils sont une centaine à se donner rendez-vous à La Belle Époque trois fois par semaine. Côté sanitaire, le pass est obligatoire, mais il n'y a pas de masque. Qui dit danser dit se rapprocher. Un retour sur la piste qui rime pour beaucoup avec histoire d'amour. C'est le cas de ce couple de 172 ans à eux deux. "J'aime bien avoir une partenaire dans mes bras" ; "Il m'a fait danser, on a parlé et puis voilà", ont-ils affirmé. Aujourd'hui, pour ces retraités âgés de 60 ans à 90 ans, il n'est pas question de renoncer à ces moments de liberté retrouvée.