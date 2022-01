Thierry Mugler : décès d’un créateur hors-normes

Audace et extravagance : les sous-titres de sa vie. Thierry Mugler a régné sur la mode des années 80. Avec sa couture, il transforme les femmes en créatures fantasmagoriques pour ses défilés spectacles. Il invente le genre, car pour lui, la mode est un show. "C'était le délire total d'aller voir un défilé de mode, les gens voulaient absolument les voir", avait-il déclaré. L'ancien danseur classique ouvre sa maison de couture en 1974. Sa griffe s'impose immédiatement : décolletés plongeants, épaules accentuées, tailles étranglées et les hanches rebondies. On dénonce aussi l'outrage à la pudeur du créateur. "Ma mesure c'est la démesure", disait-il. En 1985, il crée une collection homme. Jack Lang porte son costume à col Mao et cela fait un scandale sur les bancs de l'Assemblée. En 1992, son parfum Angel concurrence les plus grands. Une étoile populaire est née, son aura est mondiale. Quand il vend sa maison de couture en 2003, pas question de ranger ses crayons. Il dessine les robes de la famille Kardashian. Et le futuriste ne s'arrête pas là : il fait de son corps son œuvre-d'art, à coup de bistouri et de musculation. Thierry Mugler a poussé l'art de la métamorphose à l'extrême, jusqu'à se transformer lui-même, en hommage à toutes les beautés. TF1 | Reportage C. Magne, C. Simonnot