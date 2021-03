Thièvres, un village à moitié confiné le week-end dans le Pas-de-Calais

La situation à Thièvres, à cheval sur deux départements, est étonnante. D'un côté de la rue, dans la Somme, les habitants vivent normalement. Mais de l'autre, dans le Pas-de-Calais, tout le monde est confiné le week-end. Résultat : Didier ne pourra pas aller à la fête d'anniversaire de sa petite fille. Mais malgré tout, il estime que ce n'est pas grave et qu'il se rattrapera. C'est plus facile d'en rire quand on sait qu'à Thièvres, on est habitué à la division. En effet, le village a deux mairies, deux ramassages scolaires, mais une seule église. Et pour faire les courses, Mathilde doit remplir une attestation, contrairement à ses voisines d'en face. Même incidence pour les loisirs. Robert, par exemple, est pêcheur. Tous ses amis des environs ont déjà pu sortir leurs cannes, alors que lui devra encore attendre jusqu'en avril. Pour les Thiévrois, c'est difficile de comprendre pourquoi ils doivent appliquer des mesures aussi strictes dans leur campagne, alors qu'ailleurs, la situation est bien pire.