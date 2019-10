Thionville prépare déjà la fête de Noël

À deux mois de la fête de Noël, les boules et les décorations lumineuses égaient déjà discrètement les rues de Moselle. À Thionville, l'installation de ces illuminations fait la fierté des électriciens devenus décorateurs pour quelques semaines. Des décors festifs qui ravissent les Thionvillois. Par souci d'économie d'énergie, les municipalités cherchent à remplacer leurs vieilles ampoules par des LED. Dans la commune, près de 740 motifs lumineux sont en préparation depuis le mois de septembre 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français..