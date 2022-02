Thomas, 21 ans, pêcheur contre vents et marées

Thomas Le Hégarat a choisi sa voie. Elle n'est pas facile. A 21 ans, il est marin-pêcheur à son compte. Il est le plus jeune de Bretagne. C'est une passion qu'il nourrit depuis son plus jeune âge. Comme tous les pêcheurs ce matin-là, Thomas Le Hégarat ne résiste pas à l'appel du large. A 21 ans, il est le plus jeune patron pêcheur de Bretagne. Deux fois par semaine avec son père, ils vont pêcher la coquille Saint-Jacques grâce à des cages de métal. Il faut moins d'une heure pour atteindre le quota fixé par les autorités. Ce jour-là, la pêche est bonne. Ce métier, Thomas l'aime depuis tout petit. Il a ça dans le sang. Le métier se transmet de père en fils depuis des générations. Dans son port d'attache, le jeune talent impressionne ses confrères. Tom est un matelot et un ancien camarade de classe. Aussitôt les coquilles débarquées, Thomas et son père repartent pêcher du poisson. Le jeune homme a choisi une vie d'aventures et de liberté, une vie de marin. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel